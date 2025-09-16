Londravisita ufficiale Trump e Melania

4.55 Il presidente Usa Trump e la first lady Melania sono attesi nel Regno Unito per una visita ufficiale, durante la quale incontreranno il primo ministro britannico Keir Starmer. L'incontro, secondo fonti ufficiali, includerà colloqui su cooperazione economica, sicurezza e tecnologia, e sarà seguito da una conferenza stampa congiunta. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sugli orari esatti della partenza o dei singoli appuntamenti. La visita sarà un'occasione per rafforzare i rapporti bilaterali tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it