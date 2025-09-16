Londravisita ufficiale Trump e Melania
4.55 Il presidente Usa Trump e la first lady Melania sono attesi nel Regno Unito per una visita ufficiale, durante la quale incontreranno il primo ministro britannico Keir Starmer. L'incontro, secondo fonti ufficiali, includerà colloqui su cooperazione economica, sicurezza e tecnologia, e sarà seguito da una conferenza stampa congiunta. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sugli orari esatti della partenza o dei singoli appuntamenti. La visita sarà un'occasione per rafforzare i rapporti bilaterali tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: londravisita - ufficiale
Trump a Londra, visita a Westminster e poi un tè con Carlo e Camilla.
Melania Trump, la foto ufficiale da power woman - Melania Trump ha scelto una 'power pose' e uno sguardo feroce e senza sorriso per la nuova foto ufficiale da First Lady della Casa Bianca. Riporta ansa.it
Kate Middleton in prima fila con il principe William per accogliere Donald Trump e la moglie Melania - Dal 16 al 18 settembre Donald Trump sarà in UK per la visita di Stato. Scrive msn.com