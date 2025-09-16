Onda, finita l’era Toscano. Il capitano che ha regalato gli ultimi due successi a Malborghetto – 2017 e 2024, entrambi con Brigante, il primo su Porto Alabe e l’ultimo su Tabacco – ha annunciato all’assemblea che la sua avventura finisce qui. Non sarà lui a guidare lo staff Palio per il prossimo biennio. Quindi l’Onda dovrà cercare un altro capitano, con forte probabilità all’insegna della continuità visti i risultati finora ottenuti. E’ stato un lunghissimo arco di tempo quello che ha visto Alessandro Toscano in Piazza. Era stato eletto infatti nel dicembre 2015, dunque quasi dieci anni fa, all’epoca peraltro vicario negli ultimi due successi della Contrada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'Onda cerca il capitano: finita l'era Toscano