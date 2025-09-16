L’Oliva delle Colline | tutte le aziende premiate all’ottava edizione del concorso

Latinatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è stata domenica a Fondi la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del concorso “L’Oliva delle Colline” che ha visto trionfare la Cooperativa Oscar di Rocca Massima nella categoria “Oliva Gaeta Dop”, la Cooperativa Unagri di Itri nella categoria “Oliva itrana bianca” e L’Ortone srl di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

