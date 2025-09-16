La cancellazione di una serie televisiva tratta dai libri può rappresentare una perdita significativa, soprattutto quando si tratta di adattamenti che riescono a catturare l’essenza originale con grande efficacia. Un esempio recente è rappresentato da Lockwood & Co., la produzione Netflix basata sulla saga di successo dello scrittore britannico Jonathan Stroud. Nonostante abbia ricevuto apprezzamenti sia dalla critica che dal pubblico, questa serie è stata interrotta dopo una sola stagione, lasciando in sospeso un progetto molto amato e ben realizzato. adattamento di due volumi in un’unica stagione: un risultato positivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Lockwood & Co. di Netflix: una brillante adattamento letterario interrotto troppo presto