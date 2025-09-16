Lo United può esonerare Amorim a novembre per non dargli la buonuscita da 12 milioni di sterline
Il Manchester United di Ruben Amorim non ha voltato pagina dopo l’ultima deludente stagione. Anche in questa Premier League, i “Red Devils” sembrano essere la controfigura di quella squadra che per decenni ha dominato il calcio inglese e mondiale. Nonostante le rassicurazioni da parte della società, iniziano a venir fuori le prime voci di un possibile esonero per il tecnico. L’ex Sporting Lisbona potrebbe avere i giorni contati da tecnico dello United. Se non dovessero arrivare risultati e prestazioni, sarà esonerato. Amorim in bilico, lo United può esonerarlo durante la prossima sosta. Scrive The Mirror: “Ruben Amorim ha di fatto tre partite per salvare la panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
BREAKING NEWS INGHILTERRA Ruben Selles è stato sollevato dall'incarico di Allenatore dello Sheffield United. La dirigenza dello Sheffield Utd ha deciso di esonerare il manager Ruben Selles dopo le ultime recenti performance della squadra nella Champ - facebook.com Vai su Facebook
Amorim fa rotta sullo United: il debutto già domenica contro il Chelsea a Old Trafford? - Dopo l'esonero di Ten Hag, "a Manchester sono pronti a pagare la clausola rescissoria di dieci milioni di euro": l'annuncio è stato dato dallo Sporting alla Borsa di Lisbona, dove il club è quotato. Da gazzetta.it
Il Manchester United ha scelto Amorim: inglesi pronti a pagare subito la clausola rescissoria - Il Manchester United sta lavorando a un accordo di massima con lo Sporting Lisbona per ingaggiare sin da subito il 39enne tecnico Ruben Amorim al posto dell'esonerato Ten Hag. Scrive fanpage.it