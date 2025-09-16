Lo sterminio di Gaza e la Super Sparta di Netanyahu

Inizia l’invasione su larga scala di Gaza City, centinaia di carri armati, bombardamenti, ordigni incendiari sui civili, tanti dei quali bambini. “Gaza brucia”, ha esultato il ministro della Difesa Israel Katz, riecheggiando la fine di Apocalipse now, quando un suo quasi omonimo, il colonnello Kurtz, ripete: “L’orrore. l’orrore”. Un orrore subito come destino ineluttabile per Kurtz, che Katz declina come ineluttabile destino inflitto ad altri. L’attacco è stato preceduto dalla visita di Marco Rubio, Capo del Dipartimento di Stato e Consigliere per la Sicurezza nazionale Usa (ad interim), che aveva il compito di dimostrare al mondo il sostegno dell’amministrazione americana al genocidio in corso a Gaza e a quello futuro in Cisgiordania. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Lo sterminio di Gaza e la Super Sparta di Netanyahu

