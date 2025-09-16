Lo stalker del consigliere del Pd Michele Albiani è stato condannato anche in Appello

Confermata in Appello a Milano la condanna per l'uomo accusato di stalking nei confronti del consigliere comunale del Pd Michele Albiani. L'uomo, a luglio 2024, era stato condannato in primo grado a un anno e quattro mesi, con rito abbreviato, oltre a un risarcimento di 6mila euro.La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

