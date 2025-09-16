Lo stabilimento Bakery di Rubbiano compie 60 anni | festa con i Barilla
Lo stabilimento bakery di Rubbiano, di proprietà del Gruppo Barilla, compie 60 anni. Un traguardo importante celebrato con i festeggiamenti riservati alle Persone Barilla di Rubbiano, in un’ottica di “festa di famiglia” che, sabato 13 settembre, hanno visto la Filarmonica Arturo Toscanini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Per i 60 anni della Rubbiano bakery, Barilla festeggia all'auditorium Paganini - Video - Non solo una festa, ma anche un momento per sottolineare i valori che accompagnano la vita, il lavoro e le sfide future della Barilla. Si legge su gazzettadiparma.it