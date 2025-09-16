Lo scontro sull’odio politico La Lega | La violenza è a sinistra

La carica non si arresta. Anzi, diventa ogni giorno più forsennata, complici le prossime elezioni regionali. Inevitabilmente dall’America del XXI secolo si passa agli spettri dell’Italia di quello precedente: insomma, agli anni di piombo. Dopo il ministro Ciriani, che aveva evocato il rischio brigatista per i discorsi di Italia viva, Antonio Tajani rincara con l’omicidio Calabresi. Parte dall’interpretazione delle parole del collega: "Voleva dire che si è iniziato con il criminalizzare le persone", come nel caso della "campagna che portò all’assassinio di Calabresi". Ma per arrivare alla tragedia, sottolinea, non c’è bisogno di organizzazioni politiche violente, delle quali in effetti in Italia non c’è traccia: "Non è detto che sia per forza un militante politico a compiere atti criminali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo scontro sull’odio politico. La Lega: "La violenza è a sinistra"

In questa notizia si parla di: scontro - sull

Tragico scontro tra un’auto ed uno scooter: sull’asfalto resta il corpo di un 35enne. L’automobilista scappa. La tragedia a Roma

Duplice omicidio villa Pamphili, scontro diplomatico sull'estradizione di Kaufmann

Villa Pamphili, scontro diplomatico sull'estradizione di Kaufmann

La Siritide - 13/09/2025 - Scontro sulla SS 93, muore motociclista 24enne: ferito il passeggero - facebook.com Vai su Facebook

Pippo Baudo, lo scontro sull’eredità. L’avvocato di Dina Minna: “Diffida per Katia Ricciarelli” - X Vai su X

Perché Roberto Vannacci divide la Lega, il piano del generale e lo scontro in Lombardia e Toscana - Nella Lega, il protagonismo di Roberto Vannacci è sempre più indigesto a governatori e colleghi di partito. Lo riporta virgilio.it

Fontana: “Col cavolo che ci vannaccizziamo”. È scontro nella Lega - La matassa veneta per il centrodestra non si sbroglia e non sono previste soluzioni a breve termine, Matteo Salvini ripete i “vedremo” a macchinetta («Come Lega abbiamo tante idee e tanti uomini da pr ... Secondo repubblica.it