Lo chef Enrico Marmo lascia i Balzi Rossi per un progetto tutto suo

Gamberorosso.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo otto anni nel tempio della cucina ligure, lo chef astigiano prepara un ristorante che racconti contadini, pescatori e territorio senza compromessi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

lo chef enrico marmo lascia i balzi rossi per un progetto tutto suo

© Gamberorosso.it - Lo chef Enrico Marmo lascia i Balzi Rossi per un progetto tutto suo

In questa notizia si parla di: chef - enrico

Addio a Enrico Barbagallo, chef della ‘Tana del Riccio’

Enrico Bartolini, la moglie Roberta Morise (ex di Carlo Conti) e le 14 stelle Michelin: chi è il secondo chef più stellato al mondo

Lo chef Enrico Marmo lascia il Ristorante Balzi Rossi di Ventimiglia; Balzi Rossi di Ventimiglia, chef Enrico Marmo dice addio. Ma non lascerà la sua terra; Lo chef Enrico Marmo e la sua brigata lasciano le cucine del Ristorante Balzi Rossi.

chef enrico marmo lasciaBalzi Rossi di Ventimiglia, chef Enrico Marmo dice addio. Ma non lascerà la sua terra - Dal 2022 ha guidato il ristorante riportandolo alla stella Michelin, con una cucina di essenzialità e ricerca. italiaatavola.net scrive

chef enrico marmo lasciaLo chef Enrico Marmo lascia il Ristorante Balzi Rossi di Ventimiglia - Lo chef che ha riportato la stella Michelin allo storico Ristorante Balzi Rossi di Ventimiglia annuncia improvvisamente il suo addio. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chef Enrico Marmo Lascia