Lo chef Enrico Marmo lascia i Balzi Rossi per un progetto tutto suo
Dopo otto anni nel tempio della cucina ligure, lo chef astigiano prepara un ristorante che racconti contadini, pescatori e territorio senza compromessi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: chef - enrico
Addio a Enrico Barbagallo, chef della ‘Tana del Riccio’
Enrico Bartolini, la moglie Roberta Morise (ex di Carlo Conti) e le 14 stelle Michelin: chi è il secondo chef più stellato al mondo
Sfizidicalabria.com Vendita Prodotti Tipici Calabresi On Line. . Pasta e Fagioli Calabra alle 2 di notte cucinata direttamente sul lungomare di Diamante (cs) al Peperoncino Festival 2025 dalllo Chef Enrico Parrilla #diamante #peperoncino #calabria #calabresi - facebook.com Vai su Facebook
Lo chef Enrico Marmo lascia il Ristorante Balzi Rossi di Ventimiglia; Balzi Rossi di Ventimiglia, chef Enrico Marmo dice addio. Ma non lascerà la sua terra; Lo chef Enrico Marmo e la sua brigata lasciano le cucine del Ristorante Balzi Rossi.
Balzi Rossi di Ventimiglia, chef Enrico Marmo dice addio. Ma non lascerà la sua terra - Dal 2022 ha guidato il ristorante riportandolo alla stella Michelin, con una cucina di essenzialità e ricerca. italiaatavola.net scrive
Lo chef Enrico Marmo lascia il Ristorante Balzi Rossi di Ventimiglia - Lo chef che ha riportato la stella Michelin allo storico Ristorante Balzi Rossi di Ventimiglia annuncia improvvisamente il suo addio. Lo riporta msn.com