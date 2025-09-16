Lo abbiamo trovato così | il dramma di Massimo era scomparso da giorni

Una comunità sotto shock. Massimo Finotti, 71 anni, scomparso da sabato scorso da Ro di Ferrara, è stato ritrovato senza vita nel fiume Po. La drammatica scoperta, avvenuta a circa due chilometri dal ponte di Ro, ha messo fine alle speranze e dato il via a un’ondata di commozione in tutto il paese. A recuperare il corpo sono stati i vigili del fuoco insieme ai carabinieri, impegnati da giorni in una ricerca senza sosta. La salma è stata immediatamente trasferita all’Istituto di medicina legale di Ferrara, dove resterà a disposizione delle autorità giudiziarie. Si attende a breve una decisione su eventuali ulteriori accertamenti, ma la comunità, intanto, resta sconvolta da una notizia che ha spento ogni speranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

