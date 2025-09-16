ll 4 ottobre torna festa nazionale per celebrare San Francesco d’Assisi
Quasi 50 anni dopo l’abolizione, il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale. La ricorrenza di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, era stata cancellata nel 1977 e sarà ripristinata grazie a una proposta di legge presentata da Noi Moderati con primo firmatario Maurizio Lupi, sostenuta anche da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il ritorno della festività si lega alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del santo, in programma nel 2026. Dal prossimo anno dunque la data sarà considerata ufficialmente festiva, anche se la prima occasione concreta per scuole e uffici di restare chiusi sarà nel 2027, poiché il 4 ottobre 2026 cadrà di domenica Rifiutata la proposta di Dieter Steger di inserire tra le festività nazionali anche San Giuseppe. 🔗 Leggi su Lettera43.it
