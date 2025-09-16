Livorno uomo arrestato per aggressione e minacce | panico in un locale del quartiere Venezia

Un uomo arrestato a Livorno dopo aver aggredito clienti e agenti in un locale: usato spray al peperoncino, minacce e resistenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Livorno, uomo arrestato per aggressione e minacce: panico in un locale del quartiere Venezia

