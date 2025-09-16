LIVE Paolini-Wang Xinyu Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | vince Cocciaretto ora Jasmine!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:25 Chissà se l’incredibile rimonta di Elisabetta caricherà la toscana! Sicuramente è lei la favorita in questo match, che a breve vi racconteremo. 14:20 E quindi, per tornare in semifinale di BJK cup basterà adesso solo una vittoria di Jasmine PAOLINI, numero 8 WTA contro la n.32 Wang Xinyu. 14:15 Chiude Cocciaretto in un modo incredibile per 4-6 7-5 7-5!! Siamo avanti, ora in campo per chiuderla Paolini! LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-CINA DI BJK CUP LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI ITALIA-CINA DI BJK CUP (3° MATCH DALLE 11.00) 12:10 Lungo e combattuto primo set tra Cocciaretto e Yuan, lo vince quest’ultima col punteggio di 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - wang
LIVE Paolini-Xinyu Wang, Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine confermata nel secondo singolare
Le scelte ufficiali di @taxgarbin per Italia-Cina: COCCIARETTO vs. Yuan PAOLINI vs. Wang ERRANI/PAOLINI vs. Jiang/Zhang Forza, ragazze! - X Vai su X
IL CINEMA ENTRA NELLO SPAZIO Il 5 settembre uscirà in tutta la Cina Shenzhou 13, il 1° film girato in 8K nello spazio. ? Realizzato dagli astronauti Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu durante i 6 mesi a bordo della stazione spaziale Tiangong, r - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: tutti con Cocciaretto, poi Jasmine!; Italia-Cina diretta BJK Cup: vince Cocciaretto, ora tocca a Paolini. Tennis oggi LIVE; LIVE! Italia-Cina 1-0: Cocciaretto rimonta e batte Yuan, ora Paolini per chiudere.
Italia-Cina diretta BJK Cup: segui Paolini e le azzurre, tennis oggi LIVE - Prima partita alle Billie Jean King Cup Finals in Cina per l'Italia del tennis, che difende il titolo conquistato l'anno scorso. Da msn.com
Coco Gauff loses to Wang Xinyu in Berlin in her first match since French Open title - BERLIN (AP) — Newly crowned French Open champion Coco Gauff was stunned on her return to action Thursday, losing to Chinese qualifier Wang Xinyu 6- Scrive ajc.com