LIVE Paolini-Wang Xinyu Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | vince Cocciaretto ora Jasmine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:25 Chissà se l’incredibile rimonta di Elisabetta caricherà la toscana! Sicuramente è lei la favorita in questo match, che a breve vi racconteremo. 14:20 E quindi, per tornare in semifinale di BJK cup basterà adesso solo una vittoria di Jasmine PAOLINI, numero 8 WTA contro la n.32 Wang Xinyu. 14:15 Chiude Cocciaretto in un modo incredibile per 4-6 7-5 7-5!! Siamo avanti, ora in campo per chiuderla Paolini! LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-CINA DI BJK CUP LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI ITALIA-CINA DI BJK CUP (3° MATCH DALLE 11.00) 12:10 Lungo e combattuto primo set tra Cocciaretto e Yuan, lo vince quest’ultima col punteggio di 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

