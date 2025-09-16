LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 7-6 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra risorge e trascina il match al 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PAOLINI-Wang 4-6, 7-6! Due ore di partita! In un modo semi-misterioso per come si era messa (2-4, tre chance di 2-5) l’azzurra è un set pari! 6-4 Rovescio lungoriga vincente Wang. 6-3 AAAAAACCCCCCEEEEEEE! 5-3 Ri-libera il braccio e torna a colpire con l’anomalo di dritto Wang. C’è margine! 5-2 In rete! In rete il dritto di Wang. Altro mini-break! 4-2 Pesante il cross di dritto di Paolini, che si tiene il margine! 3-2 Nastro che dice di no al dritto lungoriga a colpo sicuro di Jasmine. Serve la cinese. 3-1 Paralizzata mette in rete il rovescio Wang. Ci siamo Jas! 2-1 Mamma mia, sotto la rete il dritto di Wang. 🔗 Leggi su Oasport.it

