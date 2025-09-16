CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non serve il doppio amici di OA Sport, l’Italia è di nuovo in semifinale di Billie Jean King CUP! Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, un saluto sportivo a tutti coloro che ci hanno seguito! 17:38 Tre ore di partita, cinque ace e cinque doppi falli per Wang, 32 il bilancio di Paolini, che ha raccolto il 64% con la prima e il 38% con la seconda. La rivale ha giocato un gran match, ma è mancata ogni qual volta c’era bisogno di chiudere i conti. Ha avuto 3 palle del 6-4, 5-2 nel secondo ed era 4-2 e 40-0 nel 3° set. 17:37 Ha chiuso l’Italia, è giunta di nuovo in semifinale di Billie Jean King Cup 2025! Lo ha fatto con due partite al di là dell’ordinario, vinte con risorse che sembravano introvabili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6, 7-6, 6-4, Italia-Cina 2-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: non si sa come, l’azzurra ci porta in semifinale!