LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 7-6 6-4 Italia-Cina 2-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | non si sa come l’azzurra ci porta in semifinale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non serve il doppio amici di OA Sport, l’Italia è di nuovo in semifinale di Billie Jean King CUP! Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, un saluto sportivo a tutti coloro che ci hanno seguito! 17:38 Tre ore di partita, cinque ace e cinque doppi falli per Wang, 32 il bilancio di Paolini, che ha raccolto il 64% con la prima e il 38% con la seconda. La rivale ha giocato un gran match, ma è mancata ogni qual volta c’era bisogno di chiudere i conti. Ha avuto 3 palle del 6-4, 5-2 nel secondo ed era 4-2 e 40-0 nel 3° set. 17:37 Ha chiuso l’Italia, è giunta di nuovo in semifinale di Billie Jean King Cup 2025! Lo ha fatto con due partite al di là dell’ordinario, vinte con risorse che sembravano introvabili. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - wang
LIVE Paolini-Xinyu Wang, Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine confermata nel secondo singolare
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: vince Cocciaretto, ora Jasmine!
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!
#Paolini e #Wang al set decisivo dopo rimont di Jas in questo secondo set. #BJKCup - X Vai su X
IL CINEMA ENTRA NELLO SPAZIO Il 5 settembre uscirà in tutta la Cina Shenzhou 13, il 1° film girato in 8K nello spazio. ? Realizzato dagli astronauti Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu durante i 6 mesi a bordo della stazione spaziale Tiangong, r - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6, 7-6, 2-1, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra brekka subito nel 3° set; Italia - Repubblica Popolare di Cina 1-0: i quarti delle Billie Jean King Cup Finals 2025 LIVE · Tennis; LIVE BJK Cup Finals, Italia-Cina 1-0. Paolini-Wang 4-6 6-5.
Italia-Cina diretta BJK Cup: segui Paolini e le azzurre, tennis oggi LIVE - Prima partita alle Billie Jean King Cup Finals in Cina per l'Italia del tennis, che difende il titolo conquistato l'anno scorso. Secondo msn.com
Coco Gauff loses to Wang Xinyu in Berlin in her first match since French Open title - BERLIN (AP) — Newly crowned French Open champion Coco Gauff was stunned on her return to action Thursday, losing to Chinese qualifier Wang Xinyu 6- Da ajc.com