LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 7-6 5-4 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra serve per la semifinale!
15-15 Sulla riga il dritto anomalo di Wang. 15-0 Scambio molto sostenuto di ritmo! Sbaglia alla fine in rete con il dritto Wang. 5-4 Doppio fallo! BREAK! Paolini servirà a breve per chiudere. Seconda 30-40 Sbaglia la direzione del dritto dopo che aveva comandato bene la cinese. Fondamentale il cross di rovescio Paolini a girare lo scambio! 30-30 Si rifà alla grande la cinese con il rovescio sulla riga. Stecca Paolini. Seconda 15-30 Doppio fallo! 15-15 Sulla riga il rovescio difensivo di Wang, lo scambio prosegue e c'è l'errore di dritto in rete di Jas. 0-15 PASSA di rovescio in cross Paolini.
