LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 7-6 4-4 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | continua a succedere di tutto l’azzurra vince il game da 40-0 sotto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Si rifà alla grande la cinese con il rovescio sulla riga. Stecca Paolini. Seconda 15-30 Doppio fallo! 15-15 Sulla riga il rovescio difensivo di Wang, lo scambio prosegue e c’è l’errore di dritto in rete di Jas. 0-15 PASSA di rovescio in cross Paolini. 4-4 FUORIIII il rovescio di Wang! 40-30 SEEEERVIZIO VINCENTE: in realtà non ha risposto di dritto Wang. Ma ci esaltiamo perché Paolini, in qualche modo, ha la palla dell’aggancio. 30-30 Solita seconda a “20kmh”, poco più, sbaglia, affossa la risposta di dritto Wang!! Seconda 15-30 Sbaglia di dritto Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - wang
LIVE Paolini-Xinyu Wang, Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine confermata nel secondo singolare
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: vince Cocciaretto, ora Jasmine!
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!
Signori ,2-1 #Paolini su #Wang che è avanti di un set. Poco fa Jas autrice dello stesso colpo ,stop volley bassa di rovescio fatta da #Alcaraz nella finale con #Sinner - X Vai su X
IL CINEMA ENTRA NELLO SPAZIO Il 5 settembre uscirà in tutta la Cina Shenzhou 13, il 1° film girato in 8K nello spazio. ? Realizzato dagli astronauti Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu durante i 6 mesi a bordo della stazione spaziale Tiangong, r - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6, 7-6, 2-1, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra brekka subito nel 3° set; Italia - Repubblica Popolare di Cina 1-0: i quarti delle Billie Jean King Cup Finals 2025 LIVE · Tennis; LIVE BJK Cup Finals: Italia-Cina 1-0. Paolini-Wang 4-6 7-6 4-5, Jasmine serve per il match.
Italia-Cina diretta BJK Cup: segui Paolini e le azzurre, tennis oggi LIVE - Prima partita alle Billie Jean King Cup Finals in Cina per l'Italia del tennis, che difende il titolo conquistato l'anno scorso. Segnala msn.com
Coco Gauff loses to Wang Xinyu in Berlin in her first match since French Open title - BERLIN (AP) — Newly crowned French Open champion Coco Gauff was stunned on her return to action Thursday, losing to Chinese qualifier Wang Xinyu 6- Scrive ajc.com