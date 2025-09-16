LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 7-6 4-4 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | continua a succedere di tutto l’azzurra vince il game da 40-0 sotto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Si rifà alla grande la cinese con il rovescio sulla riga. Stecca Paolini. Seconda 15-30 Doppio fallo! 15-15 Sulla riga il rovescio difensivo di Wang, lo scambio prosegue e c’è l’errore di dritto in rete di Jas. 0-15 PASSA di rovescio in cross Paolini. 4-4 FUORIIII il rovescio di Wang! 40-30 SEEEERVIZIO VINCENTE: in realtà non ha risposto di dritto Wang. Ma ci esaltiamo perché Paolini, in qualche modo, ha la palla dell’aggancio. 30-30 Solita seconda a “20kmh”, poco più, sbaglia, affossa la risposta di dritto Wang!! Seconda 15-30 Sbaglia di dritto Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it

