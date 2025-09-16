LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 7-6 2-2 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | di nuovo tutto da rifare che match!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace (4°). 15-15 Servizio vincente. 0-15 Lungo il rovescio difensivo della cinese. 2-2 Con la risposta profonda Wang. Di nuovo tutto da rifare: che partita, che tie! 15-40 Si difende alla grande la cinese e gira lo scambio con il dritto in corsa. 15-30 Regalone di dritto di Wang. 0-30 Fortunata l’azzurra sul primo dritto, poi rovescio affossato. Lo avevamo detto, guai a pensare che l’azzurra potesse, dopo il break iniziale, far sua velocemente la terza partita. 0-15 Risposta vincente in cross sulla riga, di dritto. 2-1 Prima vincente. 40-30 Largo anche il dritto anomalo, altra chance di andarsene via che sfuma. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - wang
LIVE Paolini-Xinyu Wang, Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine confermata nel secondo singolare
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: vince Cocciaretto, ora Jasmine!
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!
Signori ,2-1 #Paolini su #Wang che è avanti di un set. Poco fa Jas autrice dello stesso colpo ,stop volley bassa di rovescio fatta da #Alcaraz nella finale con #Sinner - X Vai su X
IL CINEMA ENTRA NELLO SPAZIO Il 5 settembre uscirà in tutta la Cina Shenzhou 13, il 1° film girato in 8K nello spazio. ? Realizzato dagli astronauti Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu durante i 6 mesi a bordo della stazione spaziale Tiangong, r - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6, 7-6, 2-1, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra brekka subito nel 3° set; LIVE BJK Cup Finals, Italia-Cina 1-0. Paolini-Wang al tie-break del secondo; Italia - Repubblica Popolare di Cina 1-0: i quarti delle Billie Jean King Cup Finals 2025 LIVE · Tennis.
Italia-Cina diretta BJK Cup: segui Paolini e le azzurre, tennis oggi LIVE - Prima partita alle Billie Jean King Cup Finals in Cina per l'Italia del tennis, che difende il titolo conquistato l'anno scorso. msn.com scrive
Coco Gauff loses to Wang Xinyu in Berlin in her first match since French Open title - BERLIN (AP) — Newly crowned French Open champion Coco Gauff was stunned on her return to action Thursday, losing to Chinese qualifier Wang Xinyu 6- Scrive ajc.com