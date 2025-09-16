LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 7-6 2-2 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | di nuovo tutto da rifare che match!

Oasport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace (4°). 15-15 Servizio vincente. 0-15 Lungo il rovescio difensivo della cinese. 2-2 Con la risposta profonda Wang. Di nuovo tutto da rifare: che partita, che tie! 15-40 Si difende alla grande la cinese e gira lo scambio con il dritto in corsa. 15-30 Regalone di dritto di Wang. 0-30 Fortunata l’azzurra sul primo dritto, poi rovescio affossato. Lo avevamo detto, guai a pensare che l’azzurra potesse, dopo il break iniziale, far sua velocemente la terza partita. 0-15 Risposta vincente in cross sulla riga, di dritto. 2-1 Prima vincente. 40-30 Largo anche il dritto anomalo, altra chance di andarsene via che sfuma. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini wang xinyu 4 6 7 6 2 2 italia cina 1 0 bjk cup 2025 in diretta di nuovo tutto da rifare che match

© Oasport.it - LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6, 7-6, 2-2, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: di nuovo tutto da rifare, che match!

In questa notizia si parla di: paolini - wang

LIVE Paolini-Xinyu Wang, Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine confermata nel secondo singolare

LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: vince Cocciaretto, ora Jasmine!

LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!

LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6, 7-6, 2-1, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra brekka subito nel 3° set; LIVE BJK Cup Finals, Italia-Cina 1-0. Paolini-Wang al tie-break del secondo; Italia - Repubblica Popolare di Cina 1-0: i quarti delle Billie Jean King Cup Finals 2025 LIVE · Tennis.

live paolini wang xinyuItalia-Cina diretta BJK Cup: segui Paolini e le azzurre, tennis oggi LIVE - Prima partita alle Billie Jean King Cup Finals in Cina per l'Italia del tennis, che difende il titolo conquistato l'anno scorso. msn.com scrive

Coco Gauff loses to Wang Xinyu in Berlin in her first match since French Open title - BERLIN (AP) — Newly crowned French Open champion Coco Gauff was stunned on her return to action Thursday, losing to Chinese qualifier Wang Xinyu 6- Scrive ajc.com

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Wang Xinyu