LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 6-6 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | un’affare il tie-break per l’azzurra nel 2° set

1-1 Servizi0 vincente. 1-0 Grande attacco, grande volèe di rovescio di Paolini! 6-6 Servizio vincente. Si poteva rispondere con il dritto però. TIE-BREAK! Un affare per l'Italia! A-40 Volèe di dritto tremolante sulla riga, da non credere! 40-40 Fuori il lob dopo la scellerata palla corta Wang. 40-30 Gratuito pacchiano, di rovescio. Vincere il prossimo punto varrebbe tanto! 40-15 Fuori di poco il dritto difensivo di Jasmine. Di poco. 30-15 Con il dritto Paolini! 15-0 Torna a picchiare durissimo la cinese con servizio e dritto. 6-5 Siamo avanti, abbastanza incredibilmente e dopo aver salvato 3 chance di 2-5! 40-0 Si scompone come nel primo set e sbaglia la cinese.

