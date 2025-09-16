LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 6-5 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | era finita adesso l’azzurra risponde per il 2° set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Siamo avanti, abbastanza incredibilmente e dopo aver salvato 3 chance di 2-5! 40-0 Si scompone come nel primo set e sbaglia la cinese. 30-0 Servizio e rovescio. 15-0 In rete, il dritto! Dai che si riporta a casa questa partita! 5-5 Altro errore di dritto, il terzo del game della cinese. CONTRO-BREAK! Si riparte da zero nel 2° set! 15-40 Servizio in kick e dritto inside in vincente. 0-40 Clamorosa combinazione di rovesci e punto Paolini! Ci siamo! Tre chance di break! Seconda 0-30 E allora, tutto ad un tratto sembra di nuovo possibile! A metà rete il rovescio della cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
