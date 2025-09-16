LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 4-5 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | sente la tensione la cinese basterà per tornare in partita?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Clamorosa combinazione di rovesci e punto Paolini! Ci siamo! Tre chance di break! Seconda 0-30 E allora, tutto ad un tratto sembra di nuovo possibile! A metà rete il rovescio della cinese. 0-15 Errore gratuito di dritto Wang. Dai che basta poco! 4-5 Errore di rovescio pacchiano di Wang. Ottimi segnali in vista del game che arriva. 40-15 Ottimo dritto inside in Paolini. Serve tenere questo e sperare. 30-15 In rete il rovescio della cinese. Momento in cui ha sentito la pressione e anche alla grande. 15-15 Nonostante il nastro la cinese mette in rete il comodo dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

