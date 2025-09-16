LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-6 2-1 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra ha girato il 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente. 2-2 Ace. Gioco pesantissimo. Bisogna concentrarsi sul servizio adesso! A-40 Nuovo nastro vincente Wang. 40-40 No, magica con il rovescio Wang. Niente, si allunga il gioco. Sono 8? di durata. 40-A In rete il dritto di Wang. Adesso bisogna andare 3-1! 40-40 Doppio fallo. Game che deciderà una fetta di Tie. A-40 Servizio a segno alla T. 40-40 Prima e rovescio contropiede vincente. 40-A Dai, dai dai: sente il momento la cinese. Calata vistosamente. Altro errore di dritto e altra chance!! 40-40 Niente, tutto giusto ma l’entrata di dritto esce. 🔗 Leggi su Oasport.it

