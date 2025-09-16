LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-5 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | al servizio la cinese per chiudere il 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Servizio e formalità di dritto Wang. Non chiude ma lo fa con lo smash. 0-15 Assist della cinese con la smorzata, chiude l’azzurra. 4-5 Tiene la battuta anche Paolini, ma deve vincere il prossimo gioco per restare in vita nel set. 40-30 Prima e dritto. 30-30 Di poco lungo il dritto lungoriga di Jasmine. 30-15 In spinta con margine al centro Paolini! 15-15 Fuori il dritto in recupero dal lato destro. 0-15 Rovescio in rete Paolini dopo il servizio. 5-3 Palla corta e passante di rovescio al corpo. Tiene la battuta Wang. 40-30 Altro dritto lungoriga spinto e a segno della cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

