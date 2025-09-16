LIVE Paolini-Wang Xinyu 4-5 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | al servizio la cinese per chiudere il 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Servizio e formalità di dritto Wang. Non chiude ma lo fa con lo smash. 0-15 Assist della cinese con la smorzata, chiude l’azzurra. 4-5 Tiene la battuta anche Paolini, ma deve vincere il prossimo gioco per restare in vita nel set. 40-30 Prima e dritto. 30-30 Di poco lungo il dritto lungoriga di Jasmine. 30-15 In spinta con margine al centro Paolini! 15-15 Fuori il dritto in recupero dal lato destro. 0-15 Rovescio in rete Paolini dopo il servizio. 5-3 Palla corta e passante di rovescio al corpo. Tiene la battuta Wang. 40-30 Altro dritto lungoriga spinto e a segno della cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - wang
LIVE Paolini-Xinyu Wang, Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine confermata nel secondo singolare
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: vince Cocciaretto, ora Jasmine!
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!
Live su @SuperTennisTv per il secondo match di giornata a Shenzhen tra Cina e Italia: Paolini Wang In mia compagnia Karin Knapp. - X Vai su X
IL CINEMA ENTRA NELLO SPAZIO Il 5 settembre uscirà in tutta la Cina Shenzhou 13, il 1° film girato in 8K nello spazio. ? Realizzato dagli astronauti Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu durante i 6 mesi a bordo della stazione spaziale Tiangong, r - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: tutti con Cocciaretto, poi Jasmine!; Italia-Cina diretta BJK Cup: vince Cocciaretto, ora tocca a Paolini. Tennis oggi LIVE; BJK Cup Finals, Italia-Cina su : LIVE ora in tv Cocciaretto e Yuan.
Italia-Cina diretta BJK Cup: segui Paolini e le azzurre, tennis oggi LIVE - Prima partita alle Billie Jean King Cup Finals in Cina per l'Italia del tennis, che difende il titolo conquistato l'anno scorso. Come scrive msn.com
Coco Gauff loses to Wang Xinyu in Berlin in her first match since French Open title - BERLIN (AP) — Newly crowned French Open champion Coco Gauff was stunned on her return to action Thursday, losing to Chinese qualifier Wang Xinyu 6- Si legge su ajc.com