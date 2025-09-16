CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 In un amen Paolini! 40-0 Servizio e rovescio! 30-0 Servizio vincente. 15-0 Prima a segno anche di Paolini! 2-2 Servizio vincente Wang. Come ne è uscita. A-40 Lungo il rovescio di Paolini, sensazione che il punto precedente possa essere un prima svolta. 40-40 Ace di seconda Wang. 30-40 Gran seconda al corpo ma errore di dritto Wang. 30-30 Grave errore in palleggio con il dritto Jasmine. 15-30 Servizio e coppia di dritti Wang. 0-30 Errore di rovescio dopo il servizio! 0-15 Altro errore di dritto Wang. 2-1 Bene l’azzurra, ribalta lo svantaggio iniziale ed è avanti! 40-15 Servizio vincente! 30-15 Non risponde di dritto Wang. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Wang Xinyu 3-2, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: la cinese ha pescato un jolly sulla palla break