LIVE Paolini-Wang Xinyu 2-1 Italia-Cina 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | scambio di break a inizio partita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Bene l’azzurra, ribalta lo svantaggio iniziale ed è avanti! 40-15 Servizio vincente! 30-15 Non risponde di dritto Wang. 15-15 Servizio vincente! 0-15 Lungo il rovescio difensivo di Paolini, aggredisce la seconda bene Wang. 1-1 Errore di dritto Wang. Si riprende subito, col brivido, il break Paolini. 30-40 Altro errore in risposta. 15-40 Non risponde sulla seconda di rovescio Paolini. 0-40 In rete il dritto difensivo di Wang, tre chance anche per noi! 0-30 Spinge con il dritto e fa punto Paolini! 0-15 Gratuito di dritto Wang. 0-1 Lungo il rovescio. Subito break quindi per la cinese con 3 errori di fila di Jasmine dopo un bel vincente di Wang. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Paolini-Xinyu Wang, Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine confermata nel secondo singolare
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: vince Cocciaretto, ora Jasmine!
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!
Le scelte ufficiali di @taxgarbin per Italia-Cina: COCCIARETTO vs. Yuan PAOLINI vs. Wang ERRANI/PAOLINI vs. Jiang/Zhang
