Live Juventus-Borussia Dortmund | ci prova Thuram al 4? devia in corner Kobel
É la notte in cui tornano a brillare le stelle, la notte in cui la musichetta della Champions torna a risuonare e a far vibrare i cuori dei tifosi bianconeri e gialloneri. É la notte in cui t orna la Champions League. Dall’Allianz Stadium di Torino è la notte di Juventus-Borussia Dortmund, primo incontro della League Phase di Uefa Champions League. Io sono Luigi De Vincentis e seguirò insieme a voi la partita dell’Allianz Stadium tra gli uomini di Tudor e il Borussia Dortmund di Niko Kovac. 2 minuti fa 16 Settembre 2025 21:19 9:19 pm Ancora possesso palla sterile. 18? – Continua una fase di possesso palla sterile da parte di entrambe le squadre, con nessuna delle due che prova l’iniziativa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Live Reaction della Champions League Juventus-Borussia Dortmund & diretta Champions - X Vai su X
Dopo le vittorie in Serie A, la Juventus debutta in Champions contro il Borussia Dortmund: diretta Sky ore 21, debutta Sky Sport Ultra Live. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-juventus-borussia-dortmund-champions-16-settembre-2025-828032.html?utm_ - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Juventus vs Dortmund in streaming gratis: Champions League 2025/2026; Juventus-Borussia Dortmund, dove vedere il match in tv e streaming live; Champions League al via: in campo Juventus-Borussia Dortmund - Champions, Juve-Borussia Dortmund, la cronaca testuale.
Juventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Borussia Dortmund: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ... Da sport.sky.it