LIVE Juventus-Borussia Dortmund Champions League calcio in DIRETTA | Tudor si gioca la carta Openda dal 1?

Oasport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:40 Debutto in Champions League per i bianconeri non troppo semplice quest’anno. Di fronte una squadra che gioca bene e che è, soprattutto ben organizzata. Le formazioni ufficiali:  Juventus: Di Gregorio; Bremer, Kelly, Koopmeiners; Yildiz, Kalulu, Thuram, Openda, Cambiaso; McKennie, David. Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Couto; Nmecha, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus – Borussia Dortmund, partita di Champions League valida per per la prima giornata della fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

