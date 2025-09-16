LIVE Juventus-Borussia Dortmund Champions League calcio in DIRETTA | esordio complicato per i bianconeri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus – Borussia Dortmund, partita di Champions League valida per per la prima giornata della fase a gironi. Esordio complesso per i bianconeri che si trovano di fronte una squadra completa e molto in forma. Entrambe le franchigie hanno chiuso l’annata precedente in 4a posizione nei rispettivi campionati e hanno cominciato l’anno nuovo con tanta voglia di migliorarsi. In particolare, i torinesi arrivano da una vittoria spettacolare contro l’Inter (match finito per 4-3) con 2 gol arrivati da due giovanissimi (Yildiz e Adzic) e si attestano a punteggio pieno in cima alla classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
CHAMPIONS LEAGUE || CONFERENZA STAMPA TUDOR PRE JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND - X Vai su X
Alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund, l'allenatore della #Juventus, Igor #Tudor, torna a parlare del successo contro l'#Inter "Ci sono due impressioni. Che abbiamo giocato con la squadra in assoluto più forte della Serie A - facebook.com Vai su Facebook
UCL | Dove vedere Juventus-Borussia Dortmund; Juventus-Borussia Dortmund, Tudor: Si può fare ancora meglio. Conceiçao da valutare; Dove vedere Juventus-Borussia Dortmund oggi in tv: scelti i canali per la diretta Champions di stasera.
Juventus-Borussia Dortmund, le probabili formazioni della partita di Champions League - La Juve si prepara all'esordio stagionale in Champions contro il Borussia Dortmund, match da seguire martedì 16 settembre alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Da sport.sky.it
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming - Siamo giunti ufficialmente ad uno dei momenti più attesi dell'anno: il via della Champions League. Scrive oasport.it