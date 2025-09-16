LIVE Juventus-Borussia Dortmund 4-4 Champions League calcio in DIRETTA | i bianconeri non muoiono mai Match ripreso al 93? e al 96? con Kelly e Vlahovic
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:01 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Vi auguriamo una piacevole serata e vi diamo appuntamento al prossimo evento sportivo in diretta! 23:01 Trascorrono pochi altri minuti e il neo entrato Vlahovic, imbeccato in profondità da Yildiz, batte col destro l’estremo difensore tedesco per il 2-2. Al 73? tuttavia, Couto coglie impreparato Di Gregorio sul primo palo e porta gli ospiti sul 2-3. Il rigore, su tocco di mano di Kelly e trasformato poi da Bensebaini, condannerà la Juventus ad attaccare gli ultimi minuti. La svolta arriva al 93? quando Vlahovic anticipa sul primo palo la difesa giallonera e batte Kobel. 🔗 Leggi su Oasport.it
