Live Juventus-Borussia Dortmund 2-3 Couto riporta in vantaggio i gialloneri
É la notte in cui tornano a brillare le stelle, la notte in cui la musichetta della Champions torna a risuonare e a far vibrare i cuori dei tifosi bianconeri e gialloneri. É la notte in cui t orna la Champions League. Dall’Allianz Stadium di Torino è la notte di Juventus-Borussia Dortmund, primo incontro della League Phase di Uefa Champions League. Io sono Luigi De Vincentis e seguirò insieme a voi la partita dell’Allianz Stadium tra gli uomini di Tudor e il Borussia Dortmund di Niko Kovac. 2 minuti fa 16 Settembre 2025 22:39 10:39 pm Rigore per il Borussia Dortmund per fallo di mano di Kelly. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
GOL Juventus 0-1 Borussia ? Adeyemi ? Guirassy 62' #Juventus #Juve #JuveBVB #JuveBorussia #ChampionsLeague - X Vai su X
Dopo le vittorie in Serie A, la Juventus debutta in Champions contro il Borussia Dortmund: diretta Sky ore 21, debutta Sky Sport Ultra Live. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-juventus-borussia-dortmund-champions-16-settembre-2025-828032.html?utm_ - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Juventus vs Dortmund in streaming gratis: Champions League 2025/2026; Juventus Borussia Dortmund, il risultato in diretta live della partita di Champions League; Juventus-Borussia Dortmund 2-3, risultato in diretta della partita di Champions League, gol di Couto.
Juventus-Borussia Dortmund, il risultato in diretta LIVE - Nel 1993 la Juventus aveva vinto la Coppa UEFA 1993 con una vittoria complessiva 6- sport.sky.it scrive
Juventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Borussia Dortmund: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it