LIVE Juventus-Borussia Dortmund 2-3 Champions League calcio in DIRETTA | succede di tutto a Torino! Couto riporta in vantaggio i tedeschi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83? DIatriba su chi batte il rigore. Check comunque in corso. 82? Adeyemi e Beier si inventano un bellissimo contropiede. Sarà rigore per il Borussia Dortmund dopo l’intervento di Kelly di braccio sul tiro di Guirassy. 81? Ci crede la squadra di Tudor. Deve essere un arrembaggio questa ultima fase. 79? PALO INCREDIBILE DI YILDIZ su deviazione di Kobel che fa un miracolo!!!! Aveva manovrato bene la Juventus! 78? Strattonato Anton da Vlahovic, altro fallo per i tedeschi. 77? Una quantità di palloni sbagliati e di passaggi errati incredibile questa sera allo Juventus Stadium. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
GOL Juventus 0-1 Borussia ? Adeyemi ? Guirassy 62' #Juventus #Juve #JuveBVB #JuveBorussia #ChampionsLeague - X Vai su X
Dopo le vittorie in Serie A, la Juventus debutta in Champions contro il Borussia Dortmund: diretta Sky ore 21, debutta Sky Sport Ultra Live. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-juventus-borussia-dortmund-champions-16-settembre-2025-828032.html?utm_ - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Juventus vs Dortmund in streaming gratis: Champions League 2025/2026; Juventus Borussia Dortmund, il risultato in diretta live della partita di Champions League; Juventus-Borussia Dortmund 2-3, risultato in diretta della partita di Champions League, gol di Couto.
Juventus-Borussia Dortmund, il risultato in diretta LIVE - Nel 1993 la Juventus aveva vinto la Coppa UEFA 1993 con una vittoria complessiva 6- Scrive sport.sky.it
Juventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Borussia Dortmund: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it