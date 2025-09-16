LIVE Juventus-Borussia Dortmund 2-2 Champions League calcio in DIRETTA | ad Adeyemi-Nmecha rispondono Yildiz e Vlahovic! Partita impazzita!

Oasport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Altri cambi! Esce Koopmeiners per Locatelli. Fuori anche Openda per Adzic! 67? PARTITA IMPAZZITAAAAAA!!!!! LA RIPRENDE VLAHOVIC CON UN DESTRO DAVANTI AL PORTIERE. BELLISSIMA LA PALLA DI YILDIZ PER L’ATTACCANTE!! 66? Morale da ricostruire per i bianconeri che dopo essere stati accesi dal fulmine di Yildiz hanno incassato il gol dello svantaggio dopo 1?. 65? GOOOOLLL DI NMECHA!!! Doccia fredda per gli juventini che non fanno in tempo a festeggiare e vengono battuti dal tiro da fuori area di Nmecha. 63? MA CHE GOL HA FATTO YILDIZZZZZZZ!!!!!!!!!!! UN TIRO A GIRO DA FUORI AREA E DALLA SINISTRA CHE BATTE KOBEL E SI INSACCA MAGNIFICAMENTE!!!!! 62? Tenta e ritenta Yildiz ma la palla messa in mezzo dal turco non trova nessun in area di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it

