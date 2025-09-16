LIVE Juventus-Borussia Dortmund 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | la sblocca Adeyemi con il sinistro Yildiz con una magia la riafferra!!!
63? MA CHE GOL HA FATTO YILDIZZZZZZZ!!!!!!!!!!! UN TIRO A GIRO DA FUORI AREA E DALLA DESTRA CHE BATTE KOBEL E SI INSACCA MAGNIFICAMENTE!!!!! 62? Tenta e ritenta Yildiz ma la palla messa in mezzo dal turco non trova nessun in area di rigore. 61? Bella percussione anche di Adeyemi sulla sinistra imbeccato da Guirassy. Chiude Kelly in laterale. 60? Che galoppata di Sabitzer. Purtroppo per il Borussia il possesso è diventato sterile per il rientro della difesa bianconera. 58? Arrivano i primi cambi: McKennie fuori per Joao Mario. Vlahovic per David. 57? Altro tentativo, questa volta su palla di McKennie.
