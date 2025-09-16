LIVE Juventus-Borussia Dortmund 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | la sblocca Adeyemi con il sinistro Non può nulla Di Gregorio!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53? C’è margine, tuttavia, e tempo, per rimediare e riprendere il match. Ci prova subito Thuram a crossare in mezzo. Non arrivo David. 52? Momento di chiaro disorientamento da parte dei padroni di casa. 2 o 3 situazioni in cui si sono praticamente addormentati e hanno sottovalutato i rischi. 51? GOOOOLLLLL!!! Adeyemi!!!!! Ha tirato un fulmine con il sinistro dopo una disattenzione dietro l’altra da parte della difesa juventina!! 50? Dormita incredibile della difesa bianconera che dimentica Beier. Da solo l’attaccante del Borussia anticipa Di Gregorio che all’ultimo sporca la palla che finisce sul palo. 🔗 Leggi su Oasport.it
