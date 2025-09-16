Live Juventus-Borussia Dortmund 0-0 | Mckennie al volo spedisce il pallone a lato
É la notte in cui tornano a brillare le stelle, la notte in cui la musichetta della Champions torna a risuonare e a far vibrare i cuori dei tifosi bianconeri e gialloneri. É la notte in cui t orna la Champions League. Dall’Allianz Stadium di Torino è la notte di Juventus-Borussia Dortmund, primo incontro della League Phase di Uefa Champions League. Io sono Luigi De Vincentis e seguirò insieme a voi la partita dell’Allianz Stadium tra gli uomini di Tudor e il Borussia Dortmund di Niko Kovac. 3 minuti fa 16 Settembre 2025 21:25 9:25 pm Ci prova anche Bremer al volo. 25? – Sugli sviluppi di una rimessa laterale di Mckennie, il pallone arriva a Bremer. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Live Reaction della Champions League Juventus-Borussia Dortmund & diretta Champions - X Vai su X
Youth League: Juventus-Borussia Dortmund 2-3, le pagelle: non bastano Pugno e Crapisto, male la difesa. Merola sfortunato - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Juventus vs Dortmund in streaming gratis: Champions League 2025/2026; Champions League al via: in campo Juventus-Borussia Dortmund - Champions, Juve-Borussia Dortmund, la cronaca testuale; Champions, oggi la Juve fa l’esordio contro il Borussia Dortmund: Tudor sceglie il tridente….
Juventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Borussia Dortmund: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it
Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ... Segnala sport.sky.it