LIVE Juventus-Borussia Dortmund 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | match bloccato sulla parità nessun guizzo fin qui!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24? Il guizzo del 20? potrebbe aver spaccato un po’ il ritmo e aver aperto il match. 22? Spazi molto chiusi e davvero poco tempo per pensare con la palla tra i piedi. Entrambe le squadre stanno mettendo in pratica un pressing molto alto. 21? Ci prova proprio Openda a pizzicare il cross basso dal corner ma la palla finisce sull’esterno della rete. 20? Non c’è fallo su Adeyemi che si era aperto bene per il tiro dal limite dell’area. Recuperata una bella palla e stesa bene la Juventus che guadagna un calcio d’angolo grazie alla percussione di Openda. 19? Rimane più propositivo, comunque, l’11 di Kovac. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Live Reaction della Champions League Juventus-Borussia Dortmund & diretta Champions - X Vai su X
Youth League: Juventus-Borussia Dortmund 2-3, le pagelle: non bastano Pugno e Crapisto, male la difesa. Merola sfortunato - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Juventus vs Dortmund in streaming gratis: Champions League 2025/2026; Champions League al via: in campo Juventus-Borussia Dortmund - Champions, Juve-Borussia Dortmund, la cronaca testuale; Champions, oggi la Juve fa l’esordio contro il Borussia Dortmund: Tudor sceglie il tridente….
Juventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Borussia Dortmund: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it
Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ... Segnala sport.sky.it