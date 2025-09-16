LIVE Juventus-Borussia Dortmund 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | crescono i bianconeri ma ritmi ancora bassi fin qui!

Oasport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40? Primo calcio d’angolo per il Borussia Dortmund guadagnato da Couto. 39? Altro tentativo juventino. Questa volta Openda dalla sinistra prova una conclusione abbastanza telefonata che Kobel copre bene. 38? Sembra un po’ in affanno Yildiz. Come se avesse bisogno di tirare un po’ il fiato in questo momento. 36? Adeyemi scambia bene con il compagno di reparto Guirassy ma non trova la conclusione finale. La palla finisce ampiamente a lato del palo destro difeso da Di Gregorio. 34? E’ cresciuta finalmente la formazione di Tudor. Solamente i torinesi negli ultimi 5-7? minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

live juventus borussia dortmund 0 0 champions league calcio in diretta crescono i bianconeri ma ritmi ancora bassi fin qui

© Oasport.it - LIVE Juventus-Borussia Dortmund 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: crescono i bianconeri ma ritmi ancora bassi fin qui!

In questa notizia si parla di: juventus - borussia

Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove

Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Dove vedere Juventus vs Dortmund in streaming gratis: Champions League 2025/2026; Juventus Borussia Dortmund, il risultato in diretta live della partita di Champions League; Juventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League.

live juventus borussia dortmundJuventus-Borussia Dortmund, il risultato in diretta LIVE - Nel 1993 la Juventus aveva vinto la Coppa UEFA 1993 con una vittoria complessiva 6- Scrive sport.sky.it

live juventus borussia dortmundJuventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Borussia Dortmund: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Live Juventus Borussia Dortmund