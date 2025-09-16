LIVE Juventus-Borussia Dortmund 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | ai tedeschi il primo pallone del match!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Partiti! Primo palline ai tedeschi! 20:57 Tempo di inno della Champions. Poi il fischio d’inizio! 20:56 Squadre che stanno effettuando il loro ingresso in campo ora. 20:52 I loro incontri più recenti risalgono alla stagione 201415: gli italiani vinsero nettamente agli ottavi (2-1 in casa e 3-0 in trasferta), portando il loro bilancio contro il BVB a sette vittorie, un pareggio e due sconfitte. 20:49 I due club si sfideranno in una competizione europea per l’undicesima volta. Otto dei 10 scontri finora si sono verificati tra il 1993 e il 1997, tre dei quali in finali europee. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
