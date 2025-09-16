LIVE Italia-Cina BJK Cup 2025 in DIRETTA | Jasmine Paolini cerca il punto nel secondo singolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-CINA DI BJK CUP Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare del tie tra ITALIA e la padrone di casa Cina, valido per la fase finale della Billie Jean King CUP 2025 a Shenzen (CHN), per le azzurre sarà impegnata da favorita Jasmine PAOLINI! Inizia quindi la difesa alla coppa per Nazioni femminile del tennis, con l’Italia che torna da campionessa in carica e da 5 volte vincitrice di questo trofeo. Lo fa contro l’osticissima Cina, che però ha lasciato a piedi causa infortunio la sua numero uno Zheng Qinwen ed è costretta ad affrontare questo ‘play off’ per la fase finale con due singolariste sulla carta inferiori a quelle della Nazionale di Tathiana Garbin. 🔗 Leggi su Oasport.it

