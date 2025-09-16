LIVE Italia-Cina BJK Cup 2025 in DIRETTA | Jasmine Paolini cerca il punto nel secondo singolare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-CINA DI BJK CUP Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare del tie tra ITALIA e la padrone di casa Cina, valido per la fase finale della Billie Jean King CUP 2025 a Shenzen (CHN), per le azzurre sarà impegnata da favorita Jasmine PAOLINI! Inizia quindi la difesa alla coppa per Nazioni femminile del tennis, con l’Italia che torna da campionessa in carica e da 5 volte vincitrice di questo trofeo. Lo fa contro l’osticissima Cina, che però ha lasciato a piedi causa infortunio la sua numero uno Zheng Qinwen ed è costretta ad affrontare questo ‘play off’ per la fase finale con due singolariste sulla carta inferiori a quelle della Nazionale di Tathiana Garbin. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - cina
Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming
Italia: esperto scientifico chiede legami piu’ forti con Cina, difende libero scambio in agricoltura
Dove vedere in tv Italia-Cina, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming
Italia-Cina, quarti #BJKCup: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X
BJK Cup, l'Italia sfiderà la Cina ai quarti Le dichiarazioni di Tathiana Garbin ? - facebook.com Vai su Facebook
Italia - Repubblica Popolare di Cina alle Billie Jean King Cup Finals 2025: programma, orari e dove vedere le partite · Tennis; LIVE Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine Paolini favorita nel secondo singolare; BJK Cup Finals, è il giorno di Italia-Cina su : live dalle 11.
LIVE Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Lucia Bronzetti nel primo singolare? - Cina Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del primo singolare del tie tra ... Si legge su oasport.it
Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming - 00 italiane, a Shenzhen, in Cina, si apriranno le Finals della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: nel ... Lo riporta oasport.it