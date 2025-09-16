LIVE Italia-Belgio 2-3 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | brutta sconfitta e qualificazione in bilico
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Il Belgio ha vinto con merito. Non ha rubato nulla, soprattutto nel quinto set dove non ha sbagliato veramente niente, rasentando la perfezione. 13-15 Vince il Belgio. Difeso il pallonetto di Rychlicki e ancora Reggers la chiude con il mani fuori. ITALIA-BELGIO 2-3. De Giorgi chiama time-out. 13-14 Mani fuori di Reggers. Non trema il braccio del giovane opposto belga. 13-13 In rete anche la battuta di Perin. Vedremo quale sarà ora la prima squadra ad avere il match-point. Ora entra Perin per la battuta. 12-13 Giannelli entra per la battuta e la mette in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - belgio
La Spagna ha battuto il Portogallo la sera emotiva mentre l’Italia sconfigge il Belgio
Dove vedere in tv Italia-Belgio, Europei basket femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming
Basket femminile, l’Italia cerca un’impresa colossale contro il Belgio campione in carica della stella Meesseman
Italia-Belgio, in diretta i Mondiali di volley maschili - X Vai su X
Mondiali di pallavolo 2025, domani Italia-Belgio: orario e dove vederla - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Belgio 2-3, 13-15 Reggers decisivo, azzurri sconfitti; Mondiali volley, Italia-Belgio 2-2 LIVE; Mondiali volley maschile: in campo Italia-Belgio. Segui la diretta.
LIVE Italia-Belgio 2-2, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: azzurri di nuovo in apnea, 4-6 - Gli azzurri devono andare a triplicarlo, se possibile, a muro. Scrive oasport.it
Italia-Belgio diretta Mondiali di volley maschili: segui il match LIVE - I ragazzi di Ferdinando De Giorgi cercano la seconda vittoria nella fase a gironi: tutti gli aggiornamenti da Manila ... Segnala corrieredellosport.it