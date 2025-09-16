CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Il Belgio ha vinto con merito. Non ha rubato nulla, soprattutto nel quinto set dove non ha sbagliato veramente niente, rasentando la perfezione. 13-15 Vince il Belgio. Difeso il pallonetto di Rychlicki e ancora Reggers la chiude con il mani fuori. ITALIA-BELGIO 2-3. De Giorgi chiama time-out. 13-14 Mani fuori di Reggers. Non trema il braccio del giovane opposto belga. 13-13 In rete anche la battuta di Perin. Vedremo quale sarà ora la prima squadra ad avere il match-point. Ora entra Perin per la battuta. 12-13 Giannelli entra per la battuta e la mette in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 2-3, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: brutta sconfitta e qualificazione in bilico