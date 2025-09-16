CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Sul vantaggio di 16-14 nel terzo set, al Belgio è venuto un po’ di ‘braccino’, perché stava per profilarsi l’impresa. Bravi gli azzurri ad approfittarne. Il cambio in regia ha dato la scossa sperata: Giannelli non era in serata, Sbertoli ha fatto cambiare marcia agli attaccanti. 25-22 Perin entra per la battuta e la sbaglia. ITALIA-BELGIO 1-2. 24-22 Invasione a rete di Bottolo. 24-21 Si scuote l’Italia con una pipe di Michieletto. 23-21 L’Italia si aggrappa a Rychlicki. Diagonale vincente. 22-21 Attacco difficilissimo da seconda linea di Reggers. 22-20 Sani entra per la battuta e procura una free ball. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-2, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri restano in partita, 25-22