LIVE Italia-Belgio 0-2 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | azzurri irriconoscibili 20-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 15 punti per Reggers, 9 per Deroo. Il miglior realizzatore dell’Italia è Romanò con 6. 16.29 Il Belgio ha grandi giocatori, lo sapevamo, Reggers su tutti. Ma non è il Brasile, la Francia o la Polonia. La rimonta è ancora possibile, ammesso che l’Italia dia segni di vita. 16.28 Senza l’infortunato Daniele Lavia, sembrano saltati completamente gli equilibri in seconda linea. Da lì iniziano tutte difficoltà: Giannelli poco preciso in palleggio, attacco stentato e intermittente, muro spesso in ritardo e una battuta a salve. 20-25 Diagonale profondo di Rotty. 🔗 Leggi su Oasport.it

