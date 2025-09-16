CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Forse lo è ancora più di quanto ci saremmo aspettati. La classifica del girone dell’Italia – La cronaca di Italia-Algeria – Le pagelle di Italia-Algeria 23-25 Primo set Belgio. Purtroppo c’è l’invasione di Giannelli. Scambio che si stava indirizzando verso gli azzurri. Si chiude il primo set, Italia costretta alla rimonta. 23-24 Mani fuori di Bottolo, annulliamo il primo. 22-24 Lungo il servizio di Russo. Non ci voleva. Due set point Belgio. 22-23 Accompagnato nettamente il colpo di Rotty. I belgi protestano ma l’infrazione è evidente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 0-1, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Reggers incontenibile, serve una scossa