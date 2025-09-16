LIVE Errani Paolini-Jiang Zhang Italia-Cina 2-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | azzurre in semifinale il doppio non si gioca!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-CINA DI BJK CUP LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-CINA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) 17.41 Il doppio non si gioca! Siamo in semifinale aspettando la vincitrice della sfida tra Spagna e Ucraina che giocheranno domani dalle 11.00. La semifinale si giocherà venerdì 19 settembre dalle 11.00 (orario italiano). Vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima, un saluto sportivo a tutti! 17.36 Dopo la vittoria incredibile per 2-1 (4-6, 7-5, 7-5) di Elisabetta Cocciaretto contro Yuan e la rimonta pazzesca di Jasmine Paolini contro Wang per 2-1 (4-6, 7-6, 6-4), l’Italia trova il doppio vantaggio, portandosi sul 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

