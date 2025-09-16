CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI ITALIA-CINA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI ITALIA-CINA DI BJK CUP (3° MATCH DALLE 11.00) 14:17 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Cocciaretto-Yuan. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:16 Italia che balza dunque avanti 1-0 sulla Cina e si affida ora a Jasmine Paolini. La toscana sfiderà tra circa 30 minuti Wang Xinyu. 14:15 Maratona folle di 2 ore e 53 minuti di gioco. Prestazione splendida dell’italiana specialmente a livello mentale e caratteriale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Yuan 4-6 7-5 7-5, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: rimonta entusiasmante della marchigiana