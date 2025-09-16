CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA 15.55: Per oggi è tutto, appuntamento a domani attorno alle 12.00 per la quinta giornata dei Mondiali di Tokyom, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 15.51. l’amaro in bocca c’è per Lorenzo Simonelli che per 3 millesimi è rimasto fuori dalla finale dei 110 ostacoli. Molto simile a quanto avvenne lo scorso anno a Parigi ma queste situazione di solito tornano indietro con gli interessi se le si aiuta con prestazioni di alto livello. Nessuna delusione, invece, per Edoardo Scotti che si è ripetuto su livelli di eccellenza ma non è riuscito a staccare il pass per una finale dei 400 metri che si preannuncia stellare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: super Pernici, rimpianti per Simonelli e Sioli