LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | super Pernici bruciante beffa per Simonelli Sioli tra i migliori 8

Oasport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA 15.20: Kerr supera 2.31 al terzo tentativo e si mette in posizione da podio! 15.20: Stefela trova il salto giusto a 2.31, supera la misura al secondo tentativo, un solo tentativo per tutti gli altri 15.18: ORO AL CANADA NEL MARTELLO! Oro per Katzberg con 84.70, argento per il tedesco Hummel con 82.77, bronzo per l’ungherese Halasz con 82.69 15.15. Secondo errore per Kerr a 2.31 15.14: Woo supera 2.31 al secondo tentativo 15.13: Tutti errori nella prima rotazione di salti a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletica mondiali 2025 in diretta super pernici bruciante beffa per simonelli sioli tra i migliori 8

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: super Pernici, bruciante beffa per Simonelli, Sioli tra i migliori 8

In questa notizia si parla di: atletica - mondiali

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: super Pernici, bruciante beffa per Simonelli, in gara Sioli; LIVE! C'è Sioli nella finale dell'alto. Simonelli out per 3 millesimi, super Pernici; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.

live atletica mondiali 2025LIVE Mondiali di atletica, alle 13.35 la finale dell'alto di Sioli. E Simonelli nei 110h - Sarà il 19enne Matteo Sioli, bronzo agli Europei indoor, l'azzurro pronto a farci sognare. Lo riporta gazzetta.it

live atletica mondiali 2025Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 16 settembre, Pernici nella semi degli 800m, attesa Sioli e Simonelli - Mondiali atletica Tokyo 16 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti della giornata odierna dove sono in corso i campionati: Simonelli e Sioli oggi ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Atletica Mondiali 2025