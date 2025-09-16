LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | super Pernici bruciante beffa per Simonelli Sioli tra i migliori 8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA 15.20: Kerr supera 2.31 al terzo tentativo e si mette in posizione da podio! 15.20: Stefela trova il salto giusto a 2.31, supera la misura al secondo tentativo, un solo tentativo per tutti gli altri 15.18: ORO AL CANADA NEL MARTELLO! Oro per Katzberg con 84.70, argento per il tedesco Hummel con 82.77, bronzo per l’ungherese Halasz con 82.69 15.15. Secondo errore per Kerr a 2.31 15.14: Woo supera 2.31 al secondo tentativo 15.13: Tutti errori nella prima rotazione di salti a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: super Pernici, bruciante beffa per Simonelli, Sioli tra i migliori 8

