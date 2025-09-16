LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | super Pernici bruciante beffa per Simonelli in gara Sioli

Oasport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA 13.55: Verdetto durissimo per Lorenzo Simonelli che per questione di 3 millesimi è fuori dalla finale. Non basta il suo 13?22, sarebbe bastato un centesimo in meno. Vince il giamaicano Mason con 13?12, secondo Muratake con 13?17. Ripescati Tharp e Kwaou-Mathey 13.53. Questi i protagonisti della terza e ultima semifinale dei 110 ostacoli: 2 Job Geerds (NED) 13.22 13.22 32 3 Ja’Kobe Tharp (USA) 13.01 13.01 16 4 Just Kwaou-Mathey (FRA) 12.99 12.99 18 5 Tyler Mason (JAM) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletica mondiali 2025 in diretta super pernici bruciante beffa per simonelli in gara sioli

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: super Pernici, bruciante beffa per Simonelli, in gara Sioli

In questa notizia si parla di: atletica - mondiali

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pernici strabilia negli 800, Saraceni in lotta. Tra poco Simonelli e Sioli; LIVE! Attesa per Simonelli, c'è Sioli in finale dell'alto. Si parte con gli 800; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE.

live atletica mondiali 2025LIVE Mondiali di atletica, alle 13.35 la finale dell'alto di Sioli. E Simonelli nei 110h - Sarà il 19enne Matteo Sioli, bronzo agli Europei indoor, l'azzurro pronto a farci sognare. Riporta gazzetta.it

live atletica mondiali 2025Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 16 settembre, Pernici nella semi degli 800m, attesa Sioli e Simonelli - Mondiali atletica Tokyo 16 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti della giornata odierna dove sono in corso i campionati: Simonelli e Sioli oggi ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Live Atletica Mondiali 2025