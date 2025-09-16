L' Italvolley non completa la rimonta | il Belgio vince 3-2 al tie-break
Una gara che sembrava persa, poi recuperata alla grande ma è mancato quel guizzo finale: il Belgio ha battuto l' Italvolley maschile di De Giorgi 3-2 con il punteggio di 25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13. I fiamminghi sono matematicamente agli ottavi di finale, per gli azzurri diventa determinante la gara contro l'Ucraina di giovedì visto che gli avversari hanno vinto contro l'Algeria. La sconfitta in quattro set. Nel primo set gli azzurri faticano non poco di fronte ad avversari praticamente perfetti sia in ricezione che davanti mostrando di avere poco ritmo. Il punteggio rimane in bilico praticamente fino all'ultimo (24-23) ma poi l'invasione di Giannelli costa il primo punto per i fiamminghi che chiudono 25-23. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
